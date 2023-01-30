Giriş Tarihi: 30.01.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 23:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus ile devam eden Fenerbahçe, son olarak ligin 21. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. 44 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Samet Akaydın Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'i kasıp kavuran yıldız oyuncunun transferinde de sona yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları…