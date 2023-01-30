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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…
Giriş Tarihi: 30.01.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 23:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus ile devam eden Fenerbahçe, son olarak ligin 21. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. 44 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Samet Akaydın Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'i kasıp kavuran yıldız oyuncunun transferinde de sona yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Son dakika haberleri… Jorge Jesus ile 2021-2022 sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Kadroya katılan yeni oyuncularla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, uzun süre liderliği elinde bulundurdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Bir yandan da Avrupa Ligi macerasını sürdüren Kanarya, zorlu grubu lider tamamlamayı başarmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Ancak Dünya Kupası arasından sonraki süreçte düşüşe geçen Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçlarla liderliği Galatasaray'a kapatırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler sıraya girmişti Ali Koç bitiriyor! Fenerbahçe Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızla anlaşma sağladı…

Jorge Jesus ve öğrencileri, son olarak ise Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek puanını 44 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

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