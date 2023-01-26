Giriş Tarihi: 26.01.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 21:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, ligde oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 41 yapmayı başardı. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada takibini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde birçok oyuncusunun yıldızı parlayan Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisine dünya devinden dev bir transfer teklifi geldi. İşte son dakika haberinin detayları…