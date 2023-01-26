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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…
Giriş Tarihi: 26.01.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 21:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, ligde oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 41 yapmayı başardı. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada takibini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde birçok oyuncusunun yıldızı parlayan Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisine dünya devinden dev bir transfer teklifi geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Deneyimli çalıştırıcıyla sezona fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk haftalarında rakiplerine adeta fark attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Ancak Dünya Kupası arasından sonra düşüş yaşayan Kanarya, liderliği Galatasaray'a bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Süper Lig'in son iki haftasında 2-1'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transfere konsantre oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devinden Ali Koç’u bayram ettirecek teklif! Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dev bonservis geliriyle gidiyor…

Jorge Jesus yönetiminde birçok oyuncusunun yıldızı parlayan Fenerbahçe, dünya devinden gelen teklifle adeta bayram etti.

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