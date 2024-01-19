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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…
Giriş Tarihi: 19.01.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 20:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluğun bir numaralı adayı konumunda. Ligde 53 puanla zirvenin sahibi olan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'in kadroya katılmasının ardından elindeki oyuncuları çıkarma planı bulunan Fenerbahçe, Emre Mor'a kulüp arıyor. Forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, ilk 11'de yer alabileceği bir takıma gitmenin peşinde. Bu sırada Eyüpspor'a transfer olacağı söylentileri bulunan Emre Mor için sürpriz takım devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe, 3 kulvarda da şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli güçlendiren sarı-lacivertliler, dünya yıldızı isimlere imzayı attırmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Sezona da flaş bir başlangıç yapan Kanarya, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti ve 53 puana yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Zirvenin tek sahibi olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de Krunic ve Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…

Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, elinden çıkarmak istediği oyunculara da kulüp arıyor.

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