Giriş Tarihi: 19.01.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
20:09
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor herkesi ters köşeye yatırdı! Yeni adresi Süper Lig ekibi oldu: Başkanlar görüşmeyi yaptı…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluğun bir numaralı adayı konumunda. Ligde 53 puanla zirvenin sahibi olan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'in kadroya katılmasının ardından elindeki oyuncuları çıkarma planı bulunan Fenerbahçe, Emre Mor'a kulüp arıyor. Forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, ilk 11'de yer alabileceği bir takıma gitmenin peşinde. Bu sırada Eyüpspor'a transfer olacağı söylentileri bulunan Emre Mor için sürpriz takım devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…