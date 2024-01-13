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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 20:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisine imza attı. Ülker Stadı'nda alınan galibiyetle birlikte en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana çıkaran sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde iki yeni ismi daha kadrosuna kattı. Bonucci ve Krunic ile resmen anlaşma sağlayan Kanarya'da flaş ayrılıklar da gerçekleşecek. Son dönemde gözden düşen isimlerin başında gelen Emre Mor için Süper Lig devi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk heyecanı devam ederken bir yandan da devre arası transfer döneminin heyecanı başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Ligde bu sezon İsmail Kartal yönetiminde olağanüstü bir performans sergileyen Fenerbahçe, ligin ilk devresini 50 puanla lider kapattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son oynanan Konyaspor maçında da sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan Kanarya, son yılların en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan sarı-lacivertliler, devre arasında da flaş takviyeler yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine imzayı atıyor…

ÖNCE BONUCCI, SONRA KRUNIC

Devre arası transfer dönemine en hızlı giren takım olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü savunmacı Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

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