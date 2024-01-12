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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın dün puan kaybetmesinden sonra 2 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Ara transfer dönemine de hızlı giren Kanarya, dünyaca yıldız oyuncu Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Hız kesmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, bir yıldızı daha ikna ederek İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 7-1'lık skorla mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Fenerbahçe, 3 kez 5 gol atarken, bugün de 7 gollü galibiyete ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

ARA TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI BAŞLADI

Ara transfer dönemine çok hızlı giren Fenerbahçe, Becao ve Djiku'nun yokluğunda savunma hattına dünya yıldızı Leonardo Bonucci'yi getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu

BONUCCI: "F.BAHÇE VE TARAFTARI FANTASTİK"

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Bonucci, dün resmi imzayı atıp sarı-lacivertli çubuklu formayı giydi. Önceki gün Konyaspor karşılaşmasını tribünden izleyen 36 yaşındaki yıldız, yeni takımı ve taraftarı için "Fantastik" değerlendirmesini yaptı.

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