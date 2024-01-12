Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Bonucci sonrası bir yıldızı daha getirdi! Oyuncunun maaşı belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın dün puan kaybetmesinden sonra 2 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Ara transfer dönemine de hızlı giren Kanarya, dünyaca yıldız oyuncu Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Hız kesmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, bir yıldızı daha ikna ederek İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...