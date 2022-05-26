Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezonu şampiyon Trabzonspor'un ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. İlk olarak teknik direktör Jorge Jesus'a resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlayan sarı-lacivertliler, daha sonra transfer çalışmalarına hız verecek. Kanarya'nın transferdeki ilk hedefi ise golcü oyuncu. Fenerbahçelilerin merakla beklediği golcü transferi için ilk görüşme yapılırken, oyuncunun kulübü milyonları istedi. İşte son dakika haberinin detayları…