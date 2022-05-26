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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…
Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezonu şampiyon Trabzonspor'un ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. İlk olarak teknik direktör Jorge Jesus'a resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlayan sarı-lacivertliler, daha sonra transfer çalışmalarına hız verecek. Kanarya'nın transferdeki ilk hedefi ise golcü oyuncu. Fenerbahçelilerin merakla beklediği golcü transferi için ilk görüşme yapılırken, oyuncunun kulübü milyonları istedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Ligde şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertli ekip, Pereira'nın görevine son vererek geçici olarak İsmail Kartal'ı getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

İsmail Kartal yönetiminde oldukça başarılı bir dönem geçiren Fenerbahçe, orta sıralardan çıkarak yeniden üst sıralara yerleşti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Sezonu 73 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına hızlıca başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezona damga vuracak transferde ilk görüşmeyi yaptı! Yıldız oyuncunun kulübü milyonları istedi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında, "İsmail Kartal ya da Jorge Jesus ikilisinden birisi hocamız olacak" demişti.

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