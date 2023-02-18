Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek Türkiye kariyerine başlayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarların kısa sürede sevgilisi haline geldi. Ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jorge Jesus için taraftarı yıkan bir haber geldi. Brezilyalı efsane Rivaldo'nun açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarları düşündürürken Brezilya basını da flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…