Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…
Giriş Tarihi: 18.02.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 20:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek Türkiye kariyerine başlayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarların kısa sürede sevgilisi haline geldi. Ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jorge Jesus için taraftarı yıkan bir haber geldi. Brezilyalı efsane Rivaldo'nun açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarları düşündürürken Brezilya basını da flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede takımına ve Türkiye'ye adapte olurken üst üste galibiyetlerle taraftarını da memnun etmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Bu sezon Süper Lig'de 45 puanla Galatasaray'ın arkasında yer alan Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

Sarı-lacivertli ekipte işler yolunda giderken Brezilya'dan gelen haber, taraftarı adeta yıkan nitelikte oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…

RİVALDO MİLLİ TAKIMA İSTİYOR

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA