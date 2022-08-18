Giriş Tarihi: 18.08.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 00:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk haftada alınan Ümraniyespor beraberliğiyle şok yaşasa da ikinci hafta Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla geçerek taraftarının güvenini kazandı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte golcü arayışları sürüyor. Geçen sezona damga vuran oyuncuya gelen bol sıfırlı teklif ise reddedildi. Başkan Ali Koç, oyuncunun piyasasının daha fazla olduğuna inanarak yeni bir teklif bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları…