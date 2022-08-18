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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…
Giriş Tarihi: 18.08.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 00:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk haftada alınan Ümraniyespor beraberliğiyle şok yaşasa da ikinci hafta Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla geçerek taraftarının güvenini kazandı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte golcü arayışları sürüyor. Geçen sezona damga vuran oyuncuya gelen bol sıfırlı teklif ise reddedildi. Başkan Ali Koç, oyuncunun piyasasının daha fazla olduğuna inanarak yeni bir teklif bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Sezon öncesinde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getiren Ali Koç, transfer döneminde tam 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Fenerbahçe'nin agresif transfer politikası kadroda şişkinlik oluştururken, forma şansı bulmakta zorlanan isimlerin de satılması gündemde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Öte yandan sarı-lacivertli ekip son olarak bir golcüyü kadrosuna katarak transferi kapatmayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız isim için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle itti! Ali Koç daha fazlasını istiyor…

Bu sırada oyuncularına teklifler gelen Fenerbahçe'de, Attila Szalai'nin satılması gündeme gelmişti.

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