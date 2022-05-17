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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

Son dakika haberleri: Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme turları oynayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'tan haber bekleyen Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli takımda 5 oyuncu ile yollar ayrılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

Süper Lig'de bu sezon ikincilik için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Ligi ikinci bitirmek için 1 puana ihtiyacı olan sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi için ön eleme turlarında mücadele verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek için yabancı oyunculardan kiralık olanları elinden çıkarmak istiyor. Jorge Jesus'tan gelecek olan haberi bekleyen yönetim, yeni transfer için de harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

KİRALIKTAN DÖNECEK OYUNCULAR YOLLANACAK

Kiralıktan dönen oyuncları elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. Maliyetleri de indirmek isteyen yönetim yeni hocaya güçlü bir transfer bütçesi sunmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

SAMATTA İLE YOLLAR AYRILACAK

2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.

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