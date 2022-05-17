Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.