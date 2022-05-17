Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
12:51
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi
Son dakika haberleri: Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme turları oynayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'tan haber bekleyen Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli takımda 5 oyuncu ile yollar ayrılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...