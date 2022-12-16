Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
09:06
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona Jorge Jesus'la birlikte başlayan ve bambaşka bir kimliğe bürünerek şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girmişti. Sarı-lacivertli takımda şimdi de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın 4 yıldız oyuncusu için yapılacak teklifler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...