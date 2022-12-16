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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona Jorge Jesus'la birlikte başlayan ve bambaşka bir kimliğe bürünerek şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girmişti. Sarı-lacivertli takımda şimdi de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın 4 yıldız oyuncusu için yapılacak teklifler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

Yeni sezona Jorge Jesus'u takımın başına getirerek başlayan Fenerbahçe, deneyimli hocayla birlikte büyük bir ivme yakaladı ve hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde zirveye oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4 YAPTI

Yaz transfer döneminde yapılan hamleler sonrası dikkat çeken sarı-lacivertli takım kadrosuna birçok yıldızı kattı. Fenerbahçe, kadro derinliği konusunda ligde en avantajlı takımların başında geliyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 2 ve 2'den fazla gol atmayı başardı ve yine gol yollarındaki etkisini gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

F.BAHÇE'DE GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken, sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların da durumu netleşiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de iç transfer operasyonu! 5 yıldız oyuncu birden...

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:

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