Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı aynı anda götürüyor. Ligde son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon birçok oyuncusunun performansını artıran sarı-lacivertli ekip, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel gibi isimlere teklif bekliyor. Bu oyunculara gelecek teklifler beklenirken şaşırtan bir oyuncuya sürpriz talip bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…