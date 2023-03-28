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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…
Giriş Tarihi: 28.03.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 19:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı aynı anda götürüyor. Ligde son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon birçok oyuncusunun performansını artıran sarı-lacivertli ekip, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel gibi isimlere teklif bekliyor. Bu oyunculara gelecek teklifler beklenirken şaşırtan bir oyuncuya sürpriz talip bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus'la birlikte başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Portekizli çalıştırıcıyla sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 kulvarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde bulunduğu grubu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya diş geçiremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Süper Lig'de ise ligin ilk haftalarında liderliği elinde bulunan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasıyla birlikte Galatasaray'a zirveyi kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken taraftarın sevgilisi gidiyor…

Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili de soru işaretleri taraftarın kafasında yer alırken, takımın genç yıldızlarına gelen ve gelmesi teklifler beklentiyi yükseltiyor.

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