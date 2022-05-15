Giriş Tarihi: 15.05.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 20:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın görevine son vermişti. Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, aldığı sonuçlarla başarılı oldu. Sarı-lacivertli takımda üst üste alınan iyi sonuçlarla birlikte güven kazanan Kartal, taraftarın da gönlüne girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u gündemine aldı. Taraflar imza aşamasına gelirken, görüşmelerde kriz çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…