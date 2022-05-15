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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…
Giriş Tarihi: 15.05.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 20:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın görevine son vermişti. Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, aldığı sonuçlarla başarılı oldu. Sarı-lacivertli takımda üst üste alınan iyi sonuçlarla birlikte güven kazanan Kartal, taraftarın da gönlüne girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u gündemine aldı. Taraflar imza aşamasına gelirken, görüşmelerde kriz çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yeni sezona başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Portekizli teknik direktörün görevde kaldığı sürece inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Pereira ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Pereira'nın görevden alınmasının ardından bir süre teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'deki ikinci döneminde aldığı sonuçlar ise akılları karıştırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta beklenmedik gelişme…

Sarı-lacivertli takımı yeniden üst sıralara taşıyan İsmail Kartal, performansıyla dikkatleri çekti.

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