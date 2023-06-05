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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, 37. hafta maçında ezeli rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu elde edememenin moral bozukluğuyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak taraftarlarına bir hayal kırıklığı daha yaşattı. Derbinin ardından basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılan Jorge Jesus için Fenerbahçe flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, 37. hafta maçında ezeli rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu elde edememenin moral bozukluğuyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak taraftarlarına bir hayal kırıklığı daha yaşattı. Derbinin ardından basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılan Jorge Jesus için Fenerbahçe flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Şampiyonluğu kaybettiği ezeli rakibine karşı oynadığı derbide de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde hedef tahtasında, teknik direktör Jorge Jesus vardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Yenilgi sonrası basın toplantısına katılmayan ve stattan ayrılan Jorge Jesus'a Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tepki göstermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Buruk yaptığı açıklamada, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik." ifadelerini kullanmıştı.

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