Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den derbi sonrası olay yaratan Jesus kararı! Türkiye Kupası finali öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, 37. hafta maçında ezeli rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu elde edememenin moral bozukluğuyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak taraftarlarına bir hayal kırıklığı daha yaşattı. Derbinin ardından basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılan Jorge Jesus için Fenerbahçe flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...