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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…
Giriş Tarihi: 21.05.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 23:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözlerini yeni sezona çevirdi. Şampiyonluk hedefiyle girilen sezonda hedefine ulaşamayan sarı-lacivertliler, gelecek sezona daha etkili bir kadro ve teknik ekiple girmeyi hedefliyor. Teknik direktörlük için Jorge Jesus'u açıklaması an meselesi olan sarı-lacivertliler, yeni golcüsünü buldu. Alexander Sörloth, Luis Suarez ve Artem Dzyuba gibi isimlerle adı anılan Fenerbahçe için yazılan golcü oyuncu, herkesi şaşırttı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle girdiği 2021-2023 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü yeni sezona çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Vitor Pereira ile başlanan sezon, hayal kırıklığı yaratırken İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte durum değişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Takımı yeniden üst sıralara taşıyan Kartal, üst üste galibiyetlerle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi almasını sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Ancak sarı-lacivertli ekipte geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal ile gelecek sezona devam edilmeyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Ali Koç ve yönetimi, tercihini yabancı teknik direktörden yana kullanarak Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

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