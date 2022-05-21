Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu, herkesi şaşırtan isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözlerini yeni sezona çevirdi. Şampiyonluk hedefiyle girilen sezonda hedefine ulaşamayan sarı-lacivertliler, gelecek sezona daha etkili bir kadro ve teknik ekiple girmeyi hedefliyor. Teknik direktörlük için Jorge Jesus'u açıklaması an meselesi olan sarı-lacivertliler, yeni golcüsünü buldu. Alexander Sörloth, Luis Suarez ve Artem Dzyuba gibi isimlerle adı anılan Fenerbahçe için yazılan golcü oyuncu, herkesi şaşırttı…