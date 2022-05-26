Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyerek Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken gözler transfere çevrildi. Taraftarın merakla beklediği golcüyü ise Portekizli dünyaca ünlü hoca getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…