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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyerek Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken gözler transfere çevrildi. Taraftarın merakla beklediği golcüyü ise Portekizli dünyaca ünlü hoca getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan bir performans gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Kötü sonuçların ardından görevden alınan Pereira'nın yerine İsmail Kartal takımına başına geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Kartal ile birlikte çıkış yakalayan Fenerbahçe, sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılmak için hak kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Ancak yola İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'u resmiyete kavuşturmak için gün sayıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…

Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilecek. Transferde ilk hedefin ise golcü olması bekleniyor.

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