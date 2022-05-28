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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 20:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında mücadele edecek. Bir yandan da şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un resmen açıklanması beklenirken, deneyimli teknik direktörün ne kadar kazanacağı da merak konusu oldu. Portekizli dünyaca ünlü çalıştırıcının Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmış ve Portekizli hocayla yollarını ayırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Pereira'nın ardından Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibi yeniden üst sıralara taşımayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Ligin ikinci yarısındaki başarısıyla adından söz ettiren Kartal, taraftar ve kulüp arasındaki bağı da yeniden sağlam bir hale getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Ancak Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam etmek yerine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u göreve getirmemin peşinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenen Jorge Jesus ile ilgili en çok merak edilen konu da Portekizli hocanın ne kadar kazanacağı oldu.

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