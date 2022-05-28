Giriş Tarihi: 28.05.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 20:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu! Rekor ücret kazanacak, dudak uçuklattı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında mücadele edecek. Bir yandan da şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un resmen açıklanması beklenirken, deneyimli teknik direktörün ne kadar kazanacağı da merak konusu oldu. Portekizli dünyaca ünlü çalıştırıcının Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…