Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
15:32
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda istemediği oyuncular da netleşmeye başladı. Bu sezon 11 transfer yapan sarı-lacivertli takımda gönderilecek isimler arasında yıldız oyuncu da bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...