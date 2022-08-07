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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı
Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 15:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda istemediği oyuncular da netleşmeye başladı. Bu sezon 11 transfer yapan sarı-lacivertli takımda gönderilecek isimler arasında yıldız oyuncu da bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

Yeni sezon öncesi UEFA Avrupa Ligi maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekti. Dinamo Kiev'e elenerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Fenerbahçe'de hedef Avrupa Ligi'ne katılmak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda 11 tane transfer yapan sarı-lacivertli yönetim, hocanını takımda düşünmediği isimler için de harekete geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

Jorge Jesus'un takımda düşünmediği isimler netleşti. Yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen yönetim, oyunculardan kulüp bulunmasını talep etti. İşte o oyuncular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

SAMATTA

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta da istenileni vermeyen oyuncular arasında yer aldı. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncu Jorge Jesus tarafından kadroa alınmıyor. Samatta'nın yüksek maaşı yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Oyuncunun sözleşme feshi için çözümler aranıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

TISSERAND

Savunmaya Luan Peres ve Gustavo Henrique hamlelerini yapan Fenerbahçe'de Tisserand da kadroda düşünülmüyor. Oyuncudan bonservis bedeli kazanmak isteyen yönetim, gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

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