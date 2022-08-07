Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı

SAMATTA

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta da istenileni vermeyen oyuncular arasında yer aldı. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncu Jorge Jesus tarafından kadroa alınmıyor. Samatta'nın yüksek maaşı yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Oyuncunun sözleşme feshi için çözümler aranıyor.