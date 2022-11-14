Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
10:47
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor
Giresun'a kaybeden Fenerbahçe'yi yoğun maraton yıprattı. 116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan Kanarya, yorgunlukla beraber konsantrasyon kaybı da yaşadı. Bu arada Teknik direktör Jorge Jesus, sezon başında transfer edilen yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...