Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 10:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

Giresun'a kaybeden Fenerbahçe'yi yoğun maraton yıprattı. 116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan Kanarya, yorgunlukla beraber konsantrasyon kaybı da yaşadı. Bu arada Teknik direktör Jorge Jesus, sezon başında transfer edilen yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi... Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan Kanarya'yı yoğun maraton yıprattı. Teknik direktör Jorge Jesus ise sezon başında transfer edilen yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına üzgün girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

Mücadele sonrası tribünlerin, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" tezahüratlarıyla moral verdiği Sarı-Lacivertliler'de alınan mağlubiyetin nedenleri arasında 4 madde öne çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

AVRUPA VE LİG MARATONU ZORLADI

1- Fenerbahçe, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor

Sakatlıkların artışı ve konsantrasyon kayıpları birleşince Dünya Kupası arasına mağlubiyetle girildi.

SON DAKİKA