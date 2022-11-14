Son dakika Fenerbahçe haberi... Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan Kanarya'yı yoğun maraton yıprattı. Teknik direktör Jorge Jesus ise sezon başında transfer edilen yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...