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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 11:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de golcü transferi için hamle yapılacak. Sarı-lacivertli yönetim, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için şartarı zorlarken, C Planı olarak da golcü adayını belirlemiş durumda. Jorge Jesus'un da onayını verdiği yıldız golcü için hamle yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan ve ikinci maçında Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe yarın evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kalırken, Fenerbahçe'de yeni bir transfer hamlesi daha yapılması bekleniyor. Golcü almak istediklerini belirten Jorge Jesus'un C Planı belli oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

Bu sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Joshua King, Joao Pedro, Emre Mor ve Bruma gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Bir golcü daha almak isteyen sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

SORLOTH VE MAXI GOMEZ OLMAZSA MAREGA PLANI DEVREYE GİRECEK

Transfer sezonunun açılışından bugüne birçok santrfor ile görüşen Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi. Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katan yöneticiler, C planı olarak Moussa Marega'yı belirledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

MAREGA'NIN 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılan 31 yaşındaki Marega'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

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