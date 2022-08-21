Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
11:03
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de golcü transferi için hamle yapılacak. Sarı-lacivertli yönetim, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için şartarı zorlarken, C Planı olarak da golcü adayını belirlemiş durumda. Jorge Jesus'un da onayını verdiği yıldız golcü için hamle yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...