Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un sürpriz golcü planı! Yıldız oyuncu için hamle yapılacak...

SORLOTH VE MAXI GOMEZ OLMAZSA MAREGA PLANI DEVREYE GİRECEK

Transfer sezonunun açılışından bugüne birçok santrfor ile görüşen Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi. Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katan yöneticiler, C planı olarak Moussa Marega'yı belirledi.