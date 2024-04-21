Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
15:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı. Gözünü artık lige çeviren sarı-lacivertli takım, yarın zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek. Kanarya'da bu sezon beklentilerin altında kalan 3 yıldız isimle ayrılık kararı alındı. İşte yönetimin biletini kestiği 3 oyuncu...