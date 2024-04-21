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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı. Gözünü artık lige çeviren sarı-lacivertli takım, yarın zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek. Kanarya'da bu sezon beklentilerin altında kalan 3 yıldız isimle ayrılık kararı alındı. İşte yönetimin biletini kestiği 3 oyuncu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

Trendyol Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı'nda normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

TADIC, CENGİZ VE BONUCCI KAÇIRDI

Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli oyunculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

FATURA İSMAİL KARTAL'A ÇIKTI

Kadıköy'de oynanan iyi futbola karşı Yunan ekibine elenen sarı-lacivertlilerde fatura İsmail Kartal'a kesildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’da 3 ismin bileti kesildi! Yönetimden flaş karar...

FENERBAHÇE 3 OYUNCUSUYLA YOLLARINI AYIRIYOR

Yeni sezon için kadro yapılanmasını yapmaya başlayan Fenerbahçe yönetimi, yollarını ayıracak olan oyuncuları belirledi.

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