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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 21:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu Antep deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte puanını 53 yapan Kanarya, liderliğini perçinledi. Gaziantep FK ise 21 puanda kalarak küme düşme hattının sınırında kaldı. Karşılaşmanın sonunda ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın sözleri olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 20. hafta maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Sarı-lacivertli ekip için oldukça zorlu geçen karşılaşma, İrfan Can Kahveci'nin 81. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan Fenerbahçe, ligde puanını 53 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Yarın oynanacak maçta Galatasaray kazansa dahi Fenerbahçe, 20. haftayı lider kapatmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…

Karşılaşmanın son dakikalarında Gaziantep FK'nin net bir gol pozisyonunu çıkaran Dominik Livakovic, taraftarların takdirini kazandı.

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