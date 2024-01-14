Giriş Tarihi: 14.01.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
21:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu Antep deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte puanını 53 yapan Kanarya, liderliğini perçinledi. Gaziantep FK ise 21 puanda kalarak küme düşme hattının sınırında kaldı. Karşılaşmanın sonunda ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın sözleri olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…