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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! 'Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok'
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:07

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! 'Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kritik mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! ’Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kritik mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! ’Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok’

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, 2-0'ın rövaşında İspanyol devi Sevilla'yı Ülker Stadı'nda konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! ’Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok’

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren temsilcimiz, Valencia'nın ayağından bulduğu penaltı golüyle öne geçse de karşılaşmayı uzatacak ya da turu getirecek diğer golleri bulamadı ve sahadan 1-0 galip ayrılmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! ’Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok’

SABAH Spor'un usta yazarları kritik mücadeleyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! ’Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok’

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS'UN İLGİNÇ TERCİHLERİ

Fenerbahçe, taraftarının müthiş desteğiyle çok hırslı ve tempolu bir ilk yarı sergiledi. Ancak bu baskılı oyun üretkenliğe dönüşmüyordu. Bunun en önemli nedeni Sevilla'nın savunma ağırlıklı futboluydu. Takım halinde topun arkasına geçerek uyguladıkları tek blokluk kompakt futbol, pozisyon bulmayı çok güçleştiriyordu. Bu yarıdaki en önemli artı gol ararken rakibe pozisyon verilmeyişiydi. Devrenin sonunda penaltıyla çok kritik anda skor avantajı elde edildi.

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