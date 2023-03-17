İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS'UN İLGİNÇ TERCİHLERİ

Fenerbahçe, taraftarının müthiş desteğiyle çok hırslı ve tempolu bir ilk yarı sergiledi. Ancak bu baskılı oyun üretkenliğe dönüşmüyordu. Bunun en önemli nedeni Sevilla'nın savunma ağırlıklı futboluydu. Takım halinde topun arkasına geçerek uyguladıkları tek blokluk kompakt futbol, pozisyon bulmayı çok güçleştiriyordu. Bu yarıdaki en önemli artı gol ararken rakibe pozisyon verilmeyişiydi. Devrenin sonunda penaltıyla çok kritik anda skor avantajı elde edildi.