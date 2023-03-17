Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:07
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
07:07
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay sözler! 'Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok'
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kritik mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...