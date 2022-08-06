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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... "Doğduğunda adını öyle koymuşlar"
Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... "Doğduğunda adını öyle koymuşlar"

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Lincoln, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurmayı başarmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran ve hocası Jorge Jesus'tan da büyük övgüler alan yıldız oyuncu, Dinamo Kiev maçı sonrası sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler nedeniyle zor günler geçirmişti. 'Bu maçı ailem için oynayacağım' diyen Lincoln Henrique için maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullanıldı Alex de Souza ve Anderson Talisca vurgusu yapıldı. İşte ayrıntılar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... Doğduğunda adını öyle koymuşlar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Lincoln, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurmayı başarmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran ve hocası Jorge Jesus'tan da büyük övgüler alan yıldız oyuncu, Dinamo Kiev maçı sonrası sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler nedeniyle zor günler geçirmişti. 'Bu maçı ailem için oynayacağım' diyen Lincoln Henrique için maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullanıldı Alex de Souza ve Anderson Talisca vurgusu yapıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... Doğduğunda adını öyle koymuşlar

Fenerbahçe'de 2 gol-1 asistle Slovacko maçının yıldızı olan Lincoln Henrique, bir hafta içinde hem yerden yere vuruldu hem de göklere çıkarıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... Doğduğunda adını öyle koymuşlar

Takımın Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından sosyal medyada kendisi ve ailesine yönelik ağır ifadeler nedeniyle çok kötü bir hafta geçiren Lincoln'ün, hafta boyunca Samandıra'da mental olarak kendini toparlaması için yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... Doğduğunda adını öyle koymuşlar

OYUNCULARA SOSYAL MEDYA TELKİNİ!

23 yaşındaki oyuncu gördüğü tepkiler sonrası Slovacko maçına "Bu maçı ailem için oynayacağım" diyerek çıktı. Attığı iki gol ve Emre Mor'a yaptığı asistle yıldızlaştı. Ancak Lincoln'ün halen sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle çok üzgün olduğu ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası Lincoln için flaş sözler! Mental destek almıştı... Doğduğunda adını öyle koymuşlar

Samandıra'da her futbolcuya yönelik olarak sosyal medya konusunda telkinlerde bulunuluyor. Oyuncuların bir gün göklere çıkartılıp ertesi gün ağır hakaretler alması teknik heyeti rahatsız ediyor. Bu konuda kulüp de taraftara "sakin olunması" çağrısında bulunuyor.

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