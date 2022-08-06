UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Lincoln, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurmayı başarmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran ve hocası Jorge Jesus'tan da büyük övgüler alan yıldız oyuncu, Dinamo Kiev maçı sonrası sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler nedeniyle zor günler geçirmişti. 'Bu maçı ailem için oynayacağım' diyen Lincoln Henrique için maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullanıldı Alex de Souza ve Anderson Talisca vurgusu yapıldı. İşte ayrıntılar...