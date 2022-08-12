Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek sayısı Serdar Dursun'un ayağından gelirken, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...