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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! 'Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...'
Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 08:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! 'Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek sayısı Serdar Dursun'un ayağından gelirken, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! ’Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek sayısı Serdar Dursun'un ayağından gelirken, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! ’Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...’

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! ’Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...’

Fenerbahçe'nin golünü 56. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Slovacko'nun golü ise 58. dakikada Sasinka'dan geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! ’Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...’

Temsilcimiz bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi play-off turunda FK Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçından sonra flaş sözler! ’Eğer Jorge Jesus yerine başka bir hoca olsaydı...’

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan, Slovacko mücadelesinin ardından Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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