Crespo ve Zajc'ın zaten çıkışları vardı. Buna İrfan Can da eklendi. Gol perdesini gizli golcü Zajc açtı. Sonra da Rossi dar açıdan ikinci golü yaptı. Ama ikinci yarının, maçın ve hatta tüm bu sezonun en güzel hareketini izledik; İrfan Can'ın o harika golünü…