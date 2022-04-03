Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Mesut-Ozan kararı sonrası komplo..."
Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 11:59

Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Mesut-Ozan kararı sonrası komplo..."

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Sar-Lacivertliler'in farklı kazandığı mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar, İrfan Can Kahveci'ye övgüler yağdırırken, Gürcan Bilgiç ise Mesut Özil - Ozan Tufan kadro dışı kararının ardından gözlerin üzerinde olduğu Mert Hakan ve İrfan Can'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! Mesut-Ozan kararı sonrası komplo...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Sar-Lacivertliler'in farklı kazandığı mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar, İrfan Can Kahveci'ye övgüler yağdırırken, Gürcan Bilgiç ise Mesut Özil - Ozan Tufan kadro dışı kararının ardından gözlerin üzerinde olduğu Mert Hakan ve İrfan Can'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! Mesut-Ozan kararı sonrası komplo...

AHMET ÇAKAR - FENERBAHÇE LİGİN EN İYİ TAKIMI HALİNE GELDİ

Fenerbahçe şu haliyle ligin en iyi takımlarından biri haline geldi. Dün de Kayseri'de resital sundular. İnanılmaz mücadele ve özveri ile oynayıp, oyun disiplinine sadık kalıyorlar. Ve bazı oyuncular parlamaya başladı. Osayi, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri haline geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! Mesut-Ozan kararı sonrası komplo...

Crespo ve Zajc'ın zaten çıkışları vardı. Buna İrfan Can da eklendi. Gol perdesini gizli golcü Zajc açtı. Sonra da Rossi dar açıdan ikinci golü yaptı. Ama ikinci yarının, maçın ve hatta tüm bu sezonun en güzel hareketini izledik; İrfan Can'ın o harika golünü…

Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! Mesut-Ozan kararı sonrası komplo...

F.Bahçe, İsmail Kartal ile birlikte önce kıpırdandı sonra da coşmaya başladı. Üstelik hiçbir futbolcu kaytaramıyor, taktik disiplinden ayrılamıyor. Böyle olunca da art arda puanlar ve galibiyetler geliyor.

Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! Mesut-Ozan kararı sonrası komplo...

Kayserispor, sezonun ilk yarısında topladığı puanlara dua etsin yoksa düşerlerdi. Hâlâ da olsa ufak bir riskleri var. Hakem Atilla Karaoğlan'ı beğendim. Oyuncular iyi niyetliydi ama Karaoğlan da çok iyi bir maç yönetti.

SON DAKİKA