Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
11:59
Son dakika: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Mesut-Ozan kararı sonrası komplo..."
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Sar-Lacivertliler'in farklı kazandığı mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar, İrfan Can Kahveci'ye övgüler yağdırırken, Gürcan Bilgiç ise Mesut Özil - Ozan Tufan kadro dışı kararının ardından gözlerin üzerinde olduğu Mert Hakan ve İrfan Can'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...