SON DAKİKA

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika bilgisine göre Mesut Özil, en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmiş olacak. Yıldız oyuncunun Arsenal ile ilgili arasındaki sorunları çözmesi bekleniyordu. Yıldız oyuncu Twitter'dan paylaştığı tweetlerle de Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Mesut son olarak Galatasaray'a karşı mücadele ettiği maçın görüntüsünü de paylaşmıştı.