SON DAKİKA

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...
Son dakika haberi... Kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil için Fenerbahçe taraftarı artık günleri sayıyor. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmesini beklediklerini vurguladı. Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, canlı yayında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İşte son dakika detayları...