Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Fenerbahçe taraftarına Mesut Özil müjdesi! Dünya yıldızı futbolcu İstanbul'a geliyor...

| Fenerbahçe taraftarına müjdesi! Dünya yıldızı futbolcu İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haberi canlı yayında geldi. Bir haftadır transfer gündeminin en büyük gündem maddesi olan transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor canlı yayınına bağlanan muhabir Ahmet Selim Kul, dünya yıldızı Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini bitirdiği de son dakika bilgisi olarak aktarıldı.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 07:12
Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

haberi... Kariyerine Arsenal'de devam eden için Fenerbahçe taraftarı artık günleri sayıyor. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmesini beklediklerini vurguladı. Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, canlı yayında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İşte son dakika detayları...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Fenerbahçe'den gelişmesi! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan 'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesinin beklendiğini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferinde biraz daha mesafe aldıklarını ifade etmişti. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de transferle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

bilgisine göre , en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmiş olacak. Yıldız oyuncunun Arsenal ile ilgili arasındaki sorunları çözmesi bekleniyordu. Yıldız oyuncu Twitter'dan paylaştığı tweetlerle de Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Mesut son olarak Galatasaray'a karşı mücadele ettiği maçın görüntüsünü de paylaşmıştı.

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Son dakika: Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! Fenerbahçe taraftarına büyük müjde...

Dünya yıldızı 'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA