Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması durumunda dünyaca ünlü milli yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...