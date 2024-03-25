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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor
Giriş Tarihi: 25.03.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 22:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması durumunda dünyaca ünlü milli yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması durumunda dünyaca ünlü milli yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig'i son olarak 2. olarak şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkartan Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Tecrübeli çalıştırıcı ile lige iyi bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile girdiği dev mücadele sonrası şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Son olarak ligin 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Kanarya, olaylı derbiden 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe orta sahasında tarihi değişim! İsmail Yüksek gidiyor dünya yıldızı geliyor

Toplamda puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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