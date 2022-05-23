Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı! Takasla transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i ikincilikle bitiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, gelecek sezon transfer çalışmaları için harekete geçti. Bir yandan arayışlarını sürdüren Kanarya'ya bir taraftan da kadrodaki oyuncular için teklifler geliyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği merak edilirken, bomba haber gündeme oturdu. Ozan'ın yeni takımı açıklanırken, takasla transfer de duyuruldu. İşte tüm detaylar...