Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Altay Bayındır'ın yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, kaleci Livakovic transferinde de mutlu sona ulaştı. Tüm bu gelişmeler sonrası Altay Bayındır'ın geleceği merak edilirken, anlaşma sağlandığı haberleri geldi. İşte Altay'ın yeni takımı ve tüm detaylar...