Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon adeta transferde şov yapan sarı lacivertliler, kadrosunu birçok yıldızla güçlendirdi. Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Dusan Tadic, Szymanski ve Alexander Djiku transferlerini resmen açıklayan ve birkaç transferi de açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler, son bombasını patlattı. Son olarak yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da 3 yıldızın da ayrılacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...