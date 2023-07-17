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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon adeta transferde şov yapan sarı lacivertliler, kadrosunu birçok yıldızla güçlendirdi. Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Dusan Tadic, Szymanski ve Alexander Djiku transferlerini resmen açıklayan ve birkaç transferi de açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler, son bombasını patlattı. Son olarak yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da 3 yıldızın da ayrılacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

Bu sezon adeta transferde şov yapan sarı lacivertliler, kadrosunu birçok yıldızla güçlendirdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Dusan Tadic, Szymanski ve Alexander Djiku transferlerini resmen açıklayan ve birkaç transferi de açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler, son bombasını patlattı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

Son olarak yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da 3 yıldızın da ayrılacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! 3 ayrılık, 1 transfer...

TADIC TRANSFERİ OLAY OLDU

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı belirtilen Halil Dervişoğlu'nun transferinde Galatasaray, mutlu sona ulaşırken Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer gözdesi Dusan Tadic'i Fenerbahçe, İstanbul'a getirmişti.

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