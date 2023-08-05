Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

'TETE BİTTİ' İDDİASI

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'de istediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı Tete ile anlaştığı iddia edilmişti.