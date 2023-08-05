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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:11

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başından bu yana birçok önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Tete ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde henüz sonuç alamamıştı. Bir yandan da Rade Krunic için Milan'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bonservis inadını kırmaya çalışıyordu. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha gündem olmalarını sağlayacak transferi bitirme aşamasına geldi. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

Kanat oyuncusu transferi için birçok isimle görüşmeler yapan Fenerbahçe, yıldız ismin transferini bitirmek için artık gün sayıyor. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

Hücumda alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

'TETE BİTTİ' İDDİASI

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'de istediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı Tete ile anlaştığı iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

Fenerbahçe'nin Tete'ye yıllık 4.5 milyon Euro ödeyeceği öne sürülmüştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe’yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...

YENİDEN EKAMBI!

Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir temasta olduğu Lyon'un yıldızı Toko Ekambi'ye yeniden yöneldi.

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