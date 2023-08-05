Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
10:11
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa bir kez daha Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız ismin transferi bitiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başından bu yana birçok önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Tete ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde henüz sonuç alamamıştı. Bir yandan da Rade Krunic için Milan'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bonservis inadını kırmaya çalışıyordu. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha gündem olmalarını sağlayacak transferi bitirme aşamasına geldi. İşte tüm ayrıntılar...