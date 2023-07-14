Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor. 5 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak, Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes için devreye girmiş ve ezeli rakibinden daha fazlasını teklif etmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, transferdeki 6. bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, yıldız isim ve kulübüyle anlaşarak transferi bitirdi. İşte tüm ayrıntılar...