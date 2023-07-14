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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:24

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor. 5 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak, Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes için devreye girmiş ve ezeli rakibinden daha fazlasını teklif etmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, transferdeki 6. bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, yıldız isim ve kulübüyle anlaşarak transferi bitirdi. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor. 5 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak, Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes için devreye girmiş ve ezeli rakibinden daha fazlasını teklif etmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, transferdeki 6. bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, yıldız isim ve kulübüyle anlaşarak transferi bitirdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ve Ryan Kent ile başlayan transferler; Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile devam etmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

PAREDES BOMBASI

Bu hamleler sonrası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak Leadro Paredes gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe 6. transferini bitirdi! Yıldız isim ve kulübüyle anlaşma tamamlandı...

Galatasaray'ın da istediği Arjantinli orta saha için devreye giren sarı-lacivertliler, ezeli rakibinden daha yüksek bir teklif yapmıştı.

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