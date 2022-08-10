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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 19:17

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi kaliteli bir forvet transfer edebilmek... Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Maxi Gomez'e Galatasaray talip olmuş, Boupendza ise Al Shabab'a transfer olmuştu. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi kaliteli bir forvet transfer edebilmek... Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Maxi Gomez'e Galatasaray talip olmuş, Boupendza ise Al Shabab'a transfer olmuştu. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim dikkat çekti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

Sarı-lacivertlilerin gündemine yer alan Uruguaylı forvet Maxi Gomez'e Galatasaray'ın da talip olduğu belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

TORREIRA İLE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

İspanyol Marca Gazetesi, 26 yaşındaki oyuncunun vatandaşı Torreira ile birlikte oynamaya da sıcak baktığına vurgu yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızın peşine düştü! Son kararı Jesus verecek...

BOUPENDZA'NIN YENİ ADRESİ...

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir başka forvet Aaron Boupendza da Al Shabab'a transfer olmuştu.

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