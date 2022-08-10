Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi kaliteli bir forvet transfer edebilmek... Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Maxi Gomez'e Galatasaray talip olmuş, Boupendza ise Al Shabab'a transfer olmuştu. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...