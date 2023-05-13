Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk ihtimalini zora soksa da gelecek sezon işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Joao Pedro ve Arda Güler'e ciddi teklifler geldiği bilinirken, Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü 3 dünya yıldızı ortaya çıktı. Fenerbahçe, bu isimlerden birini Galatasaray'ın elinden kapmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...