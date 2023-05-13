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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy'ün yolunu tutacak, Galatasaray'a flaş çalım...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy'ün yolunu tutacak, Galatasaray'a flaş çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk ihtimalini zora soksa da gelecek sezon işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Joao Pedro ve Arda Güler'e ciddi teklifler geldiği bilinirken, Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü 3 dünya yıldızı ortaya çıktı. Fenerbahçe, bu isimlerden birini Galatasaray'ın elinden kapmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk ihtimalini zora soksa da gelecek sezon işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Joao Pedro ve Arda Güler'e ciddi teklifler geldiği bilinirken, Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü 3 dünya yıldızı ortaya çıktı. Fenerbahçe, bu isimlerden birini Galatasaray'ın elinden kapmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen ve tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Avrupa çapında ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

JOAO PEDRO'YA İTALYA'DAN TALİPLER VAR

İtalyan basınında Calciomercatoweb, Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro'nun sarı lacivertli kulüpteki macerasının 1 yıl sürebileceğini belirtmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

Joao Pedro için birden fazla Serie A kulübünün ciddi tekliflerde bulunabileceği iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde küllerinden doğacak! 3 dünya yıldızı Kadıköy’ün yolunu tutacak, Galatasaray’a flaş çalım...

31 yaşındaki futbolcunun da İtalya'ya dönmeye hazır olduğu belirtilirken, Genoa, Bologna ve Udinese'nin Joao Pedro'yu transfer listesine aldığı ileri sürülmüştü.

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