Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 14:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, kadroda kalacak ve gidecek isimleri de belirliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ismin ayrılığı gündemde. Fenerbahçe'de ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil'le ilgili Jorge Jesus'un flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, kadroda kalacak ve gidecek isimleri de belirliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ismin ayrılığı gündemde. Fenerbahçe'de ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil'le ilgili Jorge Jesus'un flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

Pelkas'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcunun yerine Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi. (Akşam)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

SAĞ BEK İNGİLTERE'DEN!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sağ bek için gündeme Cyrus Christie geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı; Cyrus Christie, Lassina Traore, Dimitris Pelkas...

Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan İrlandalı sağ bek için Fenerbahçe görüşmelere başlayacak. (Fotomaç)

SON DAKİKA