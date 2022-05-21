Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, kadroda kalacak ve gidecek isimleri de belirliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ismin ayrılığı gündemde. Fenerbahçe'de ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil'le ilgili Jorge Jesus'un flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...