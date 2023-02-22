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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...
Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 14:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in kalan bölümünü en az hatayla geçirip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesaide... Transferde ana hedefini Lucas Moura olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar da yaşanmak üzere. Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun, takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlarken bir başka düşünülmeyen isimle yollar ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun yeni takım, yine Süper Lig'den olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in kalan bölümünü en az hatayla geçirip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesaide... Transferde ana hedefini Lucas Moura olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar da yaşanmak üzere. Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun, takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlarken bir başka düşünülmeyen isimle yollar ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun yeni takım, yine Süper Lig'den olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

Bu sezon az forma şansı bulan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği ve "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

SERDAR ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Milli futbolcu ile Rusya'dan Khimki, Polonya'dan ise Czestochowa'nın ilgilendiği belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık kapıda! Süper Lig ekibine transfer olacak...

Konuyla ilgili Vole'ye konuşan deneyimli forvet ise "Serdar'la ilgilenen kulüpler var ancak henüz resmi teklif gelmedi; gelse bile kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

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