Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in kalan bölümünü en az hatayla geçirip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesaide... Transferde ana hedefini Lucas Moura olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar da yaşanmak üzere. Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun, takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlarken bir başka düşünülmeyen isimle yollar ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun yeni takım, yine Süper Lig'den olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...