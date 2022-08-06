Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, transferde de çalışmalarını devam ettiriyor. Yedek kaleci sorununu İrfan Can Eğribayat ile çözen sarı-lacivertliler, forvet için de son olarak Maxi Lopez ile önemli mesafe kat etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. Avrupa devi, Fenerbahçe'ye yıldız isim için 10 milyon Euro teklif edecek. İşte ayrıntılar...