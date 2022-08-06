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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 17:12

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, transferde de çalışmalarını devam ettiriyor. Yedek kaleci sorununu İrfan Can Eğribayat ile çözen sarı-lacivertliler, forvet için de son olarak Maxi Lopez ile önemli mesafe kat etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. Avrupa devi, Fenerbahçe'ye yıldız isim için 10 milyon Euro teklif edecek. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro’ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, transferde de çalışmalarını devam ettiriyor. Yedek kaleci sorununu İrfan Can Eğribayat ile çözen sarı-lacivertliler, forvet için de son olarak Maxi Lopez ile önemli mesafe kat etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. Avrupa devi, Fenerbahçe'ye yıldız isim için 10 milyon Euro teklif edecek. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro’ya gidiyor...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yenerek üst tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro’ya gidiyor...

Son olarak Jorge Jesus'un doğrultusunda Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro’ya gidiyor...

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Valencia forması giyen Maxi Gomez olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro’ya gidiyor...

Fenerbahçe ile Maxi Gomez arasındaki görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlandığı ve prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, transfer için kulüplerin anlaşması dışında bir eksik kalmadığı iddia edildi.

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