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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde önceliği hücum bölgesine veren Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Lucas Moura'yı listenin ilk sırasına yazan sarı-lacivertliler, genç oyuncular için de nabız yokluyor. Bu doğrultuda, aynı takımda forma giyen 2 genç isim için teklif yapılırken, mevcut kadroda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde önceliği hücum bölgesine veren Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Lucas Moura'yı listenin ilk sırasına yazan sarı-lacivertliler, genç oyuncular için de nabız yokluyor. Bu doğrultuda, aynı takımda forma giyen 2 genç isim için teklif yapılırken, mevcut kadroda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok önemli isimle görüşmelerini devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

Devre arasında Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura'yı gündemine almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldıza 3 yıllık sözleşme ve senelik 2.5 milyon Euro maaş teklif ettiği ifade edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...

İKİ GENÇ YILDIZ İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Lucas Moura transferinde bu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

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