Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde önceliği hücum bölgesine veren Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Lucas Moura'yı listenin ilk sırasına yazan sarı-lacivertliler, genç oyuncular için de nabız yokluyor. Bu doğrultuda, aynı takımda forma giyen 2 genç isim için teklif yapılırken, mevcut kadroda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte tüm detaylar...