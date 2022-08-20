Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu büyük ölçüde oluşturan ve transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin ana gündeminde forvet var. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki yıldızdan birisini kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlıyor. Gelecek isimlerde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası bir yıldız daha İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte transfer haberinin ayrıntıları...