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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 14:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu büyük ölçüde oluşturan ve transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin ana gündeminde forvet var. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki yıldızdan birisini kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlıyor. Gelecek isimlerde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası bir yıldız daha İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu büyük ölçüde oluşturan ve transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin ana gündeminde forvet var. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki yıldızdan birisini kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlıyor. Gelecek isimlerde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası bir yıldız daha İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-0 yendikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna son şeklini vermek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

Net bitirici bir forvet almak isteyen sarı-lacivertliler, önceliğini Alexander Sörloth ve Maxi Gomez'e vermiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

SORLOTH İÇİN SON KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth için kulübüne yaptığı teklifin olumlu olduğu ve son kararın beklendiği bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...

Hem Alman ekibi hem de Norveçli golcü teklife sıcak bakıyor. Ancak Leipzig'in sarı-lacivertlilerden birkaç gün süre istediği kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcunun veya kulübünün vereceği karar olumsuz olursa Fenerbahçe, Maxi Gomez'e yönelecek.

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