Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
14:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu büyük ölçüde oluşturan ve transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin ana gündeminde forvet var. Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki yıldızdan birisini kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlıyor. Gelecek isimlerde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası bir yıldız daha İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte transfer haberinin ayrıntıları...