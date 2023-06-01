Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 17:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 77 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin böylelikle ligde şampiyonluk hasreti 5 seneye çıkarken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmiş durumda. Bir yandan da yeni sezon için hem iç hemde dış transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başlarken, transferlerin gerçekleşmesi halinde çok büyük ses getirecek bir hamle yapılmış olacak. İşte o isimler ve tüm detaylar...