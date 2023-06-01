Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 17:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 77 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin böylelikle ligde şampiyonluk hasreti 5 seneye çıkarken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmiş durumda. Bir yandan da yeni sezon için hem iç hemde dış transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başlarken, transferlerin gerçekleşmesi halinde çok büyük ses getirecek bir hamle yapılmış olacak. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 77 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin böylelikle ligde şampiyonluk hasreti 5 seneye çıkarken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmiş durumda. Bir yandan da yeni sezon için hem iç hemde dış transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başlarken, transferlerin gerçekleşmesi halinde çok büyük ses getirecek bir hamle yapılmış olacak. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, üst üste alınan galibiyetlerle uzun süre liderlik koltuğunda oturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayan Kanarya, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı ve bir daha devralamadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Son düzlükte ise 77 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, ligde en son Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bomba birden! O isim duyanları hayret ettirecek...

Alınan bu galibiyet sonrası yönetim, teknik ekip ve taraftar buruk bir mutluluk yaşarken, Galatasaray ise Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

SON DAKİKA