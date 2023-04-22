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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 22:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki seneye damga vuracak bir transfer için harekete geçerken, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için girişimler başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e damga vuracak transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki seneye damga vuracak bir transfer için harekete geçerken, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için girişimler başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e damga vuracak transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Fenerbahçe, ligde en son Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın ardında 63 puanla zirve yarışını sürdürdü.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e damga vuracak transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Kanarya, müthiş bir başlangıç yaparak uzun süre liderlik koltuğunda oturdu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e damga vuracak transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından liderliği ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında da İspanyol temsilcisi Sevilla'ya mağlup olarak Avrupa'ya da veda etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e damga vuracak transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

F.BAHÇE GÖZTEPE İLE MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe, 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu olan İrfan Can Eğribayat için Göztepe kulübü ile pazarlık masasına oturacak. Oyuncu da Fenerbahçe'de devam etmek isterken yönetim, Altay Bayındır ile rekabet ortamı oluşturabileceğine inanıyor.

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