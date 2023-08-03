Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

Ayrıca Sassuolo'dan kadroya katılan 24 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür ile 4 senelik mukavele imzalandığı duyuruldu. Çubuklu formayla poz veren iki oyuncu da "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.