Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:18
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
08:18
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro'ya bitiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zimbru'yu iki maçta da farklı yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunu geçen ve 3. tura yükselen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, dün iki isimle daha sözleşme imzalamıştı. Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Fenerbahçe, Sassuolo'dan da milli futbolcu Mert Müldür'e 4 yıllık imza attırmıştı. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, tam 15 milyon Euro ödeyerek yıldız ismin transferini bitirecek. İşte tüm ayrıntılar...