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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro'ya bitiyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:18

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro'ya bitiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zimbru'yu iki maçta da farklı yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunu geçen ve 3. tura yükselen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, dün iki isimle daha sözleşme imzalamıştı. Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Fenerbahçe, Sassuolo'dan da milli futbolcu Mert Müldür'e 4 yıllık imza attırmıştı. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, tam 15 milyon Euro ödeyerek yıldız ismin transferini bitirecek. İşte tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru'yu deplasmanda 4-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

Sarı-lacivertliler, dün yeni transferlerine imzayı attırdı. Fenerbahçe, sözleşmesi bittikten sonra uzun uğraşlar sonucu, İsmail Kartal'ın da gelişiyle ikna ettiği Sloven orta saha Miha Zajc'la 3 yıllık kontrat yapıldığını açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

Ayrıca Sassuolo'dan kadroya katılan 24 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür ile 4 senelik mukavele imzalandığı duyuruldu. Çubuklu formayla poz veren iki oyuncu da "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

Bu imzaların ardından Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den tarihi bonservis! Yıldız ismin transferi 15 milyon Euro’ya bitiyor...

CENGİZ'LE ANLAŞILDI AMA...

Transferde futbolcularla kolayca anlaşan Fenerbahçe, kulüplerini ikna aşamasında büyük sıkıntı yaşıyor... Cengiz Ünder'le 80 milyon TL senelik net ücret karşılığı, 4 yıllık imza için el sıkışan sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis için sıkı pazarlıkta.

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