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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Gelecek sezon için takımı baştan sona yenileyecek olan Fenerbahçe'de, tüm gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu oldukça geniş bir transfer listesi hazırladı. İşte mevki mevki Fenerbahçe'nin transfer listesi ve flaş isimler...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 21:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de gözler yaz dönemine çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, 'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini 'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Sarı-lacivertliler ayrıca, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yönetim, Gökhan'ın dışında bir sağ bek takviyesi daha yapacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!

Alt liglerden de oyuncu arayışlarını sürdüren , TFF 1. Lig ekiplerinden 'te forma giyen Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

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