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Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi!
Gelecek sezon için takımı baştan sona yenileyecek olan Fenerbahçe'de, tüm gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu oldukça geniş bir transfer listesi hazırladı. İşte mevki mevki Fenerbahçe'nin transfer listesi ve flaş isimler...
Giriş Tarihi: 25.07.2020
21:33
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
21:34
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Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler,
Alanyaspor'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.
Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini
Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler ayrıca,
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yönetim, Gökhan'ın dışında bir sağ bek takviyesi daha yapacak.
Alt liglerden de oyuncu arayışlarını sürdüren
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.