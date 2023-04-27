Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
10:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin iki yıldızı Newcastle United'a gidiyor! 150 milyon Sterlin'lik çılgın bütçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon için şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yaklaştıkça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren ve takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye çalışan Fenerbahçe'ye Premier Lig'den çılgın bir teklif geliyor. Prens Selman'ın satın almasının ardından bambaşka bir çehre kazanan Newcastle United, sarı-lacivertlilerin iki yıldızını istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...