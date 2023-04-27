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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin iki yıldızı Newcastle United'a gidiyor! 150 milyon Sterlin'lik çılgın bütçe...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:57

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin iki yıldızı Newcastle United'a gidiyor! 150 milyon Sterlin'lik çılgın bütçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon için şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yaklaştıkça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren ve takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye çalışan Fenerbahçe'ye Premier Lig'den çılgın bir teklif geliyor. Prens Selman'ın satın almasının ardından bambaşka bir çehre kazanan Newcastle United, sarı-lacivertlilerin iki yıldızını istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin iki yıldızı Newcastle United’a gidiyor! 150 milyon Sterlin’lik çılgın bütçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon için şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yaklaştıkça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren ve takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye çalışan Fenerbahçe'ye Premier Lig'den çılgın bir teklif geliyor. Prens Selman'ın satın almasının ardından bambaşka bir çehre kazanan Newcastle United, sarı-lacivertlilerin iki yıldızını istiyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin iki yıldızı Newcastle United’a gidiyor! 150 milyon Sterlin’lik çılgın bütçe...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın almasının ardından transferde atağa kalkan Newcastle United, bu sezonki yatırımların meyvesini almak üzere.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin iki yıldızı Newcastle United’a gidiyor! 150 milyon Sterlin’lik çılgın bütçe...

İngilitere Premier Lig'de 59 puanla 3. sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını elde etmesine az bir süre kalan Newcastle United, yeni sezon da transfer piyasasında bir hayli aktif olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin iki yıldızı Newcastle United’a gidiyor! 150 milyon Sterlin’lik çılgın bütçe...

ÇILGIN BÜTÇE

Gelecek sezon transfer için 150 milyon Sterlin ayıracak olan Newcastle United, hedefindeki yıldız isimleri belirledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin iki yıldızı Newcastle United’a gidiyor! 150 milyon Sterlin’lik çılgın bütçe...

İLK HEDEF TIERNEY

Newcastle United'ın ilk hedefi, Arsenal'ın İskoç sol beki Kieran Tierney olacak...

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