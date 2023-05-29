Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin son haftalarında Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri ise, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği iddia edilirken, Portekizli teknik adamın yerine gelecek ismin ise belli olduğu kaydedildi. İşte tüm ayrıntılar...