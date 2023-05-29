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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin son haftalarında Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri ise, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği iddia edilirken, Portekizli teknik adamın yerine gelecek ismin ise belli olduğu kaydedildi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin son haftalarında Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri ise, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği iddia edilirken, Portekizli teknik adamın yerine gelecek ismin ise belli olduğu kaydedildi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını finale çıkarmasına karşın ligde Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertli takımda en merak edilen konuların başında geliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Sarı-lacivertlilerde 49 maçta görev yapan Jorge Jesus, 33 kez rakiplerini mağlup etti. Süper Lig devi bu süreçte 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

"BAŞKAN KALIRSA KALIRIM"

Geçtiğimiz günlerde geleceğiyle alakalı sorulan bir soruya dikkat çeken bir yanıt veren Portekizli teknik adam, "Bütün bedenim ve ruhumla kulübün menfaatlerin odaklanmış durumdayım. Başkanımıza büyük sevgi besliyorum beni Türkiye'ye gelmeye o ikna etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam gibi durum söz konusu olmaz. Kalırsa durumu değerlendiririm. Ama kalmazsa burada olmam." ifadelerini kullanmıştı.

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