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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! İstanbul'a geliyorlar, bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:50

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! İstanbul'a geliyorlar, bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da turu geçmek için her yolu deneyecek olan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın dev ekibinin yetkililerini Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için teklifi yapan Avrupa devi, transfere nokta koymak istiyor. İşte yapılan teklif ve transfer haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! İstanbul’a geliyorlar, bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da turu geçmek için her yolu deneyecek olan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın dev ekibinin yetkililerini Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için teklifi yapan Avrupa devi, transfere nokta koymak istiyor. İşte yapılan teklif ve transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! İstanbul’a geliyorlar, bonservis bedeli...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! İstanbul’a geliyorlar, bonservis bedeli...

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek final için umudunu kaybetmedi. F.Bahçe perşembe rakibini 2 farklı yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! İstanbul’a geliyorlar, bonservis bedeli...

Ancak 3 ya da daha farklı şekilde kazanırsa turu geçen taraf olacak. 1 farklı galibiyet, beraberlik veya yenilgide Kanarya havlu atacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! İstanbul’a geliyorlar, bonservis bedeli...

SİZDEN ÇOK ŞEY 'BEK'LİYORUM

Fenerbahçe'de Lincoln, sakatlığından dolayı rövanşta forma giyemeyecek. İspanya'daki maçın 82. dakikasında sakatlanan sambacının durumu ciddi değil ama riske edilmek istenmiyor.

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