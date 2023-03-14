Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da turu geçmek için her yolu deneyecek olan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın dev ekibinin yetkililerini Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için teklifi yapan Avrupa devi, transfere nokta koymak istiyor. İşte yapılan teklif ve transfer haberinin detayları...