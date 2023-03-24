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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! 'Alırsanız Fenerbahçe'de kalırım'
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! 'Alırsanız Fenerbahçe'de kalırım'

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekiz medyası, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de kalma şartı olarak yönetimden istediği 4 yıldız futbolcuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! ’Alırsanız Fenerbahçe’de kalırım’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekiz medyası, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de kalma şartı olarak yönetimden istediği 4 yıldız futbolcuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! ’Alırsanız Fenerbahçe’de kalırım’

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! ’Alırsanız Fenerbahçe’de kalırım’

Sarı-Lacivertliler'de gündemdeki konulardan biri de Portekizli teknik adamın takımda kalıp kalmayacağı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! ’Alırsanız Fenerbahçe’de kalırım’

Tecrübeli teknik adam geleceğiyle ilgili gelen sorulara "Sözleşmem Mayıs'ta bitiyor" cevabıyla adeta ser verip sır vermiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! ’Alırsanız Fenerbahçe’de kalırım’

KALMASI İÇİN ŞAMPİYONLUK ŞART

Brezilya basınında ise hemen hemen her gün Jorge Jesus'un Flamengo'ya geri döneceği öne sürülüyor.

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