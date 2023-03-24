Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
10:56
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 4 yıldızı istedi! 'Alırsanız Fenerbahçe'de kalırım'
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekiz medyası, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de kalma şartı olarak yönetimden istediği 4 yıldız futbolcuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...