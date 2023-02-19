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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun'a talip var
Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun'a talip var

Son dakika haberi... Sezon başında tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon fırtına gibi esen Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıkarken, teknik direktör Jorge Jesus ise performansını beğenmediği ismi ülkesine gönderdi. Takımda yedek golcü konumuna düşen Serdar Dursun'la da ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

Son dakika haberi... Sezon başında tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon fırtına gibi esen Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıkarken, teknik direktör Jorge Jesus ise performansını beğenmediği ismi ülkesine gönderdi. Takımda yedek golcü konumuna düşen Serdar Dursun'la da ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

Fenerbahçe formasıyla bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Enner Valencia 18 maçta 20 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldız şimdiden birçok takımı peşine takmış durumda...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

Gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia'ya son olarak Brezilya'dan bir talip çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

UOL Esporte'nin haberine göre; Brezilya temsilcisi Internacional, Enner Valencia ile görüşmelere başladı.

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