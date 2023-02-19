Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus ülkesine gönderdi! Enner Valencia ve Serdar Dursun’a talip var

Son dakika haberi... Sezon başında tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon fırtına gibi esen Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıkarken, teknik direktör Jorge Jesus ise performansını beğenmediği ismi ülkesine gönderdi. Takımda yedek golcü konumuna düşen Serdar Dursun'la da ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...