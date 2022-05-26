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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 5 yıldız birden...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 5 yıldız birden...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un '2.5 aydır takımı izliyor' dediği Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi... Portekizli teknik adamın Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer listesi de ortaya çıktı. Jorge Jesus dünyaca ünlü 5 ismin kadroya katılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye 5 yıldız birden...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un '2.5 aydır takımı izliyor' dediği Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi... Portekizli teknik adamın Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer listesi de ortaya çıktı. Jorge Jesus dünyaca ünlü 5 ismin kadroya katılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye 5 yıldız birden...

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon transfer planlamalarına çevrildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye 5 yıldız birden...

Başkan Ali Koç'un katıldığı televizyon programında 4-5 transfere ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından bu isimlerin kim olacağı merak konusu oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye 5 yıldız birden...

BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ VERDİ!

Jorge Jesus'un özellikle hücumcu bek talebi nedeniyle listede ilk sırada Arsenal'ın sol beki Nuno Tavares var.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye 5 yıldız birden...

Portekizli hocanın Benfica'dan öğrencisi olan Tavares özellikle top tekniği ve hızıyla öne çıkıyor. Geçen sezon başında Flamengo'dan Arsenal'a transfer olan Tavares 22 maçta görev aldı.

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