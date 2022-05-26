Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
14:59
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 5 yıldız birden...
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un '2.5 aydır takımı izliyor' dediği Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi... Portekizli teknik adamın Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer listesi de ortaya çıktı. Jorge Jesus dünyaca ünlü 5 ismin kadroya katılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...