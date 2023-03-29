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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un geleceği henüz netleşmiş değil. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen ancak federasyonun sıcak bakmadığı Portekizli teknik adamla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un haziran ayında göreve başlayacağı takım açıklandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un geleceği henüz netleşmiş değil. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen ancak federasyonun sıcak bakmadığı Portekizli teknik adamla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un haziran ayında göreve başlayacağı takım açıklandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan Portekizli teknik adamın geleceği belirsizliğini koruyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı bilinmeyen Portekizli teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

BREZİLYA'DAN VETO

Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilirken, federasyonun Jesus'la hiçbir görüşme yapmadığı belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için yaptığı açıklamaları uzaktan takip eden federasyon yetkililerinin Jesus'un lobi yaptığını düşündüğü için Portekizli teknik direktöre sıcak bakmadığı kaydedilmişti.

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