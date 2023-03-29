Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Brezilya beklenirken büyük sürpriz...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un geleceği henüz netleşmiş değil. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen ancak federasyonun sıcak bakmadığı Portekizli teknik adamla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un haziran ayında göreve başlayacağı takım açıklandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...